Memik Yılmaz kırılmadı

Kaynak: AA
Memik Yılmaz kırılmadı
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor maçından puan alarak ligde tutunmayı hedeflediklerini belirtirken “Umudumuz kırılmadı” dedi.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ligin 37. haftasında sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyette büyük katkısı olan taraftarlara teşekkür etti.

VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle büyük avantaj yakalamalarına rağmen sürecin henüz bitmediğini dile getiren Yılmaz, ligdeki zorlu 37 haftayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Karagümrük karşılaşmasını "kırılma maçı" olarak gördüklerini, 3-1 gibi net skorla ve mükemmel mücadeleyle maçı kazandıklarına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki Siltaş Yapı Pendikspor maçından alacağımız puan bizi ligde tutacak. Bu maçın öneminin farkındayız ve aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah son maçımızdan da puanlarla ayrılacağız. Gaziantep şehrimizi Süper Lig'de tutmaya devam edeceğiz."

Süper Lig'in final haftalarında hakemler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının son bulması çağrısında bulunan Yılmaz, bu durumun her zaman karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı
Türkiye'nin rakibi Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı
Türkiye'nin rakibi Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı
Son Haberler
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı Spor
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda Ekonomi
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı Yerel Haberler
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan Magazin
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan
Gazze'de can kaybı 35 bin 647 Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 647
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var Spor
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var