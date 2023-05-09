Memleket Partisi’nden istifa eden isimden akıllara durgunluk veren açıklama

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Memleket Partisi'nde istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak partinin Hatay 2. sıra milletvekili adayı Hüseyin Ata Kaşgöz, Halk TV canlı yayınında istifa ettiğini açıkladı.

GENÇLERİ DE UYANDIRMAMIZ LAZIM

"Muharrem İnce ile birebir görüşmelerimizde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir 'bölen' olacağımızı halkın karşısına çıkamayacağımızı söyledim" diyen Kaşgöz, "Bana verdiği cevap, 'olmaz, kazanırım.' Ama altında yatan sebep, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik. Bana, ben dershaneciyim gençler nasıl kandırılır bilirim dedi. Hırs gözünü kararttı. Gençleri de uyandırmamız lazım" dedi…

850'NİN ÜZERİNDE İSTİFA VAR

Kaşgöz, aldığı son bilgiye göre Memleket Partisi'nden 850'nin üzerinde istifa olduğunu söyledi.

Çarpıcı bir iddiayı da gündeme getiren Kaşgöz, "Ne yazık ki bu istifa eden arkadaşların kimlik bilgileri genel merkezde olduğu için ikinci gün tekrardan kayıtları yapılıyor. Bir daha e-Devlet'ten istifa ediyorlar, iki gün sonra bir daha üye yapılıyorlar. Sayıştay'daki rakam düşmesin diye bu yola da başvuruluyor. Bu da çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.