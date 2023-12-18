Memleketin karton toplayıcısı bile bakın ne yapıyor?! Seyredin ve kararı siz verin

Mercek TV'nin paylaştığı görüntülerde; İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy sahilinde caddelerde bulunan kağıt ve kartonları toplayıp satarak geçimini sağlayan bir kişinin yaptığı hareket sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kağıt toplayıcısının, gün içinde toplamış olduğu karton ve kağıtları denizden kovayla aldığı suyla ıslatması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım kağıt toplayıcısına tepki gösterirken bir kısım vatandaş bunun normal bir uygulama olduğunu dile getirdi.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar;

"Ortalıkta para çalanlar çokken garbanın 3 kuruşunda gözünüz olmasın. Eline telefon alan gazateci oluyor.. bırakın başka şeyleri haber yapın...."

"Ülke elden gitmiş takıldığıniz şeye bak"

"Olum ne çalması ya adam bilerek ıslatıyor kartonlat yumuşasın kendisi üstüne basınca ezilsin daha çok karton alsın hemde çözülsün alırken ıslak ve kuru diye ayrılır ıslak olması geridönüşümcüler için büyük avantaj çözülmesi için beklemiyolar her önüne gelen haberci olmuş……"

"Olabilir bumu sorun yapmayın Allah aşkına buna varana kadar neler dönüyor bu ülkede"

"hepsi böyle yapıyordu zaten yenimi görüyorsunuz"

"Bide haber yapıyorsunuz bunu yangını önlemek için yapılıyor çünkü bir kıvılcım mahalleyi yakar bir yerde tonlarca toplanır ve en az bir hafta sonra toptan kamyonlar alıp kağıt fabrikalarına gidiyor bilinçli haber yapın rast gele değil"