Memur maaşlarında büyük oyun. Bir cebinden girip diğerinden çıkacak

En düşük devlet memuru maaşı temmuzda 22 bin liraya çıkarılırken gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmazsa memur bir üst vergi dilimine girecek. Bu, memurun maaşından daha fazla kesinti anlamına geliyor.

Memur maaşlarında büyük oyun. Bir cebinden girip diğerinden çıkacak

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, en düşük devlet memuru maaşı temmuzda 22 bin liraya çıkarılırken, eşzamanlı olarak gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmazsa emekçinin aldığının bir bölümü geldiği gibi gidecek.

Memur hızlı bir şekilde bir üst vergi dilimine gireceği için maaşından daha fazla kesinti olacak. Aynı durum yılbaşından itibaren brüt maaşı yaklaşık 22 bin liraya yükseltilen kamu işçileri için de geçerli olacak.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, memur zammıyla ilgili Meclis’e gelecek olan torba yasanın içerisinde mutlaka vergi dilimleri ile ilgili düzenlemenin de olması gerektiğini vurguladı.

Hamzaçebi, maaşların asgari ücret kadar olan bölümünün vergi dışı bırakıldığını anımsatarak “Ancak geri kalanı vergiye tabi. Artışla birlikte maaşlar hızla bir üst vergi dilimine girecek. Bu nedenle maaş artırılırken vergi diliminin de ayarlanması gerekiyor. Dilimler de aynı şekilde yükseltilmeli" dedi.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, "Maaşları düzenleyen yasanın içerisine bu da eklenmeli. Yoksa bir anlamı kalmaz. Zammın bir bölümü vergiye gider. Bu düzenlemenin eşzamanlı olarak hemen yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

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