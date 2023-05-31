Memur ve emekli maaş zammında bedava doğalgaz tartışması

Karadeniz Gazı’nın sisteme aktarılması ile 31 Mayıs’a kadar ücretsiz olacak doğalgaz kullanımı için dün ortaya atılan bir iddia gündem olmuştu.

Bu kapsamda bedava doğalgazın Mayıs ayı TÜFE hesaplaması yapılırken dahil edilmeyeceği, bunun da enflasyonda ciddi bir düşüşe yol açacağı belirtilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliğinin ortaya çıktığını ve TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını açıkladı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI DÜŞECEK İDDİASI

Bilindiği üzere asgari ücret dahil memur ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon tek ana kriter. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan yaşanacak bu durumun memur ve emekli zammında düşüşe yol açacağını savundu.

Akın yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın seçim döneminde 20 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihlerinde doğal gazın konut tüketiminde bedava olmasına karar verdiğini hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aldığı kararla mayıs ayı enflasyonun, doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemine göre hesaplanarak uygulanacağını ilan ettiğini belirten Akın, bu durumun Temmuz 2023'te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranının düşmesine neden olacağını savundu.

‘6 AY BOYUNCA ÖDENECEK ÜCRET…’

Enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğal gaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında bir etkisinin bulunduğunu belirten Akın, "Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi, enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkinin yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak.

Bu durum bir ay kullanılan bedava doğal gazın, temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, "Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek." ifadesine yer verdi.