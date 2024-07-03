Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu

Yüksek enflasyonla boğuşan emekliler, bugün açıklanacak olan kritik veriye odaklandı. Beklenen haber TÜİK’ten geldi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14,7 oranında maaş farkı alacak.

Yapılan bu artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da yükseldi.

Emekliler yüzde 49,25 oranında zam almıştı

Her yıl, iki defa ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

REFAH PAYI YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memura refah payı zammının olmayacağını ifade etmişti. Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" demişti.

KÖK MAAŞ

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak



Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak



Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak



Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak