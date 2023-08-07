Memur ve emekli maaşları da masada. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Saray'da yapılacak. Öncelikli gündemin dış politikadaki Rusya-Ukrayna savaşı ve Putin'in olası Türkiye ziyareti ile memur ve emeklilere yapılacak zam olacağı belirtildi.

Memur ve emekli maaşları da masada. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Gündemde tahıl koridoru ve Rusya lideri Putin’in olası Türkiye ziyaretinin yanı sıra 1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde.

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TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Kabine toplantısında, öncelikli gündem dış politika olacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.

PUTİN'İN OLASI TÜRKİYE ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

ŞİMŞEK VE ERKAN'IN KATILDIĞI 'YABANCI YATIRIMCI' KONUSU

Toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMLARI MASADA

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine dair bilgilendirecek.

AFET BÖLGESİNDEKİ İNŞA SÜRECİ

Üzerinden 6 ay geçen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki hem yardım hem de yeniden inşa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları hakkında da bilgi verilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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