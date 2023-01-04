AKP'li Şamil Tayyar memur ve emeklilere ek zam gelebileceğini açıkladı

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen memur zam oranını yüzde 25 olarak açıklarken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar bile “Maalesef beklentilerin gerisinde kaldı” yorumunu yaptı.

ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" sözleriyle memur ve emeklilere yapılacak zam oranını duyurmuştu.

"TELAFİ ZAMMI OLACAKTIR"

Başta memur ve emekliler mevcut hayat pahalılığı karşısında kendilerine sunulan yüzde 25’lik maaş artış oranında hoşnut kalmadılar. Sosyal medyada bu konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’da verilen zammı beğenmedi.

Paylaşımında yeni bir teleafi zammı yapılacağını öngördüğünü ifade eden Tayyar "Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır" diye yazdı.