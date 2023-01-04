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  • AKP'li Şamil Tayyar memur ve emeklilere ek zam gelebileceğini açıkladı

AKP'li Şamil Tayyar memur ve emeklilere ek zam gelebileceğini açıkladı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 25’lik memur zammının yetersiz olduğunu ifade ederken yeni bir zam yapılacağını öngördü.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:50
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Memur ve emeklilere ek zam mı yapılacak?

AKP'li Şamil Tayyar memur ve emeklilere ek zam gelebileceğini açıkladı
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Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen memur zam oranını yüzde 25 olarak açıklarken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar bile “Maalesef beklentilerin gerisinde kaldı” yorumunu yaptı.

ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" sözleriyle memur ve emeklilere yapılacak zam oranını duyurmuştu.

"TELAFİ ZAMMI OLACAKTIR"

Başta memur ve emekliler mevcut hayat pahalılığı karşısında kendilerine sunulan yüzde 25’lik maaş artış oranında hoşnut kalmadılar. Sosyal medyada bu konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’da verilen zammı beğenmedi.

Paylaşımında yeni bir teleafi zammı yapılacağını öngördüğünü ifade eden Tayyar "Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır" diye yazdı.

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M a
4.01.2023 11:36
Sandık Oy oy oy  
 
bedo
4.01.2023 11:08
ağam bizimle eyleniyyy  
 
vatandaş
4.01.2023 11:03
Atı alan üsküdarı geçti sayın tayyar herkes memmuniyetini artık sandıkta göterecek  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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