Memur ve emekliye zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, şu ifadelere yer vermişti:

"Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Işıkhan'ın kabine toplantısını işaret etmesi sonrası gözler toplantının tarihine çevrilirken, kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının önümüzdeki hafta yani 9 Ekim 2023 Pazartesi yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.