Memur ve sözleşmeli personelden kesilecek yemek ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 2025 yılına ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, 9 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memurlardan bu yıl 10,25 ile 41,80 lira arasında, sözleşmeli personelden ise 12,47 ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli kesilecek. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Tebliğle 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2025'ten 14 Ocak 2026'ya kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 10,25 lira ile 41,80 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 12,47 lira ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.