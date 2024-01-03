Beklenen memur maaş zammı enflasyon farkı ile belli oldu. Kamuda çalışan polis, doktor, hemşire, öğretmen ve diğer memur meslek gruplarında enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yeni memur maaşları ortaya çıktı. Peki, memur zammı belli oldu mu? 2024 memur maaşı Ocak zammı açıklandı mı?

2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Merakla beklenen 2024 memur maaş zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını henüz açıklamışken gözler memur maaşlarına çevrildi.

TÜİK Aralık ayı enflasyon aylık bazda yüzde 2,93, yıllık ise yüzde 64,77 oldu. TÜFE rakamlarının açıklanmasıyla da memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile nihai oran yüzde 46,25 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı da yüzde 15 olarak açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Açıklanan TÜİK verileriyle hesaplanan yüzde 46,55 ’lik zam sonrası en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32 bin 265 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 473 liraya yükseldi.

polis, doktor, hemşire, öğretmen, mühendis memur maaşı hesaplaması evli ve 2 çocuklu bir memura göre yapılmış oldu. Ancak maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile belli olacaktır.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.