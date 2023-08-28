Memur zammında kritik tarih 31 Ağustos

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 31 Ağustos’ta vereceği kararda olacak.

Memur zammında kritik tarih 31 Ağustos

Takvime göre 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranlarının belli olması bekleniyor. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alırken, kurulun kararına itiraz edilmiyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Kurul, zam oranlarına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.

TARAFLAR ANLAŞAMAMIŞTI

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen, bu teklifi kabul etmemişti. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

SON SÖZ HAKEM HEYETİNDE

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener yapacak. Kurulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal yer alıyor.

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