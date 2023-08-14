Memurlar ülke genelinde iş bırakmaya hazırlanıyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı memur ve memur emeklisine zam teklifi ile ilgili olarak 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını duyurdu.

ÇALIŞMA SAATİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORLAR

KESK, 2024-2025 toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili taleplerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacaklarını duyuran KESK, haftalık çalışma süresinin 40'tan 35 saate düşürülmesini ve 190 sayılı ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanmasını talep etti. KESK ayrıca en düşük memur maaşının 45 bin liraya çıkarılmasını ve maaşlarda verilen ilave seyyanen ödeneğin mevcut taban aylık katsayısına dâhil edilmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 zam teklifinde bulunduklarını belirtti.

“BU TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, hükümetin teklifi ile ilgili olarak “Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir. Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceğiz. Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“16 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKIYORUZ”

Teklife ilişkin KESK’in açıklaması ise şöyle:

“Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9.

2025 yılı ilk altı ayı yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz.”