Memurlar ve memur olmak için bekleyenler dikkat. Yarın kritik gün

Kaynak: mynet
Memurlar ve memur olmak için bekleyenler dikkat. Yarın kritik gün
31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Kabine toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ce toplantıda Orta Doğu’da tırmanan gerilim, terör, yerel seçimler ve ekonomi konu başlıkları tartışılacak. Erdoğan’ın ‘Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz’ diyerek işaret ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinin de masaya gelmesi olası görünüyor.

Yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında, en önemli gündemin yerel seçim sonuçları olacağı değerlendiriliyor. Kabine toplantısında, bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarının değerlendirmesi yapması bekleniyor.

18279587-728xauto.webpORTADOĞU'DAKİ GERİLİM MASAYA YATIRILACAK

İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim de, toplantının gündeminde olacak. Gerilimin daha da tırmanmaması için Türkiye’nin izleyeceği adımlar ve Gazze’deki son durum konuşulacak konular arasında. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

ekonomist-image-81-fc6ebb2ba3484f.webpTERÖRLE MÜCADELEYE DE DEĞİNİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), güvenlik çemberinin kapatılması amacıyla düzenlediği operasyonlar devam ederken, kabine toplantısında yapılan son operasyonların değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay sonunda gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Irak’la olan ilişkilerin tartışılması öngörülüyor.

571744d4402011ad70d3502e.webpÖĞRETMEN ATAMASI VE 3600 EK GÖSTERGE BEKLEYENLER DİKKAT

Toplanacak kabinede, enflasyonla mücadele başta olmak üzere, ekonomik gidişatın da değerlendirilmesi bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge gibi konu başlıklarının da masaya yatırılması olası görünüyor.

Geçen haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında açıklama gerçekleştirmiş ve son düzenleme ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesinin sağlandığını ve bazı istisnai kadrolar dışında bütün kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 600 puan arttırıldığını ifade etmişti.

0x0-1542371690137.jpgYardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara ilk kez ek gösterge verildiğini söyleyen Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçeceği belirtildi.

8467-memur.jpg

Son Haberler
Otomobil alev alev yandı Yerel Haberler
Otomobil alev alev yandı
Evinde dövülüp çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede öldü Gündem
Evinde dövülüp çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede öldü
Fenerbahçe Manchester City'e 3 puan fark attı Spor
Fenerbahçe Manchester City'e 3 puan fark attı
Hazine'den 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi Ekonomi
Hazine'den 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi
Kemer Country’deki villa inşaatları için imar engelini kaldırttılar. Demirören ödemediği kredi karşılığı Ziraat Bankası’na vermişti Gündem
Kemer Country’deki villa inşaatları için imar engelini kaldırttılar. Demirören ödemediği kredi karşılığı Ziraat Bankası’na vermişti
Bekçi borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu Gündem
Bekçi borç verdiği parayı alamayınca arkadaşını tabancayla vurdu
Diyarbakır’da kafeye giren dilenci hasılatını tümletti Yerel Haberler
Diyarbakır’da kafeye giren dilenci hasılatını tümletti