Memurlar ve memur olmak için bekleyenler dikkat. Yarın kritik gün

Yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk kabine toplantısında, en önemli gündemin yerel seçim sonuçları olacağı değerlendiriliyor. Kabine toplantısında, bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarının değerlendirmesi yapması bekleniyor.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM MASAYA YATIRILACAK

İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim de, toplantının gündeminde olacak. Gerilimin daha da tırmanmaması için Türkiye’nin izleyeceği adımlar ve Gazze’deki son durum konuşulacak konular arasında. Ayrıca, Türkiye’nin insani yardımlarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEYE DE DEĞİNİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), güvenlik çemberinin kapatılması amacıyla düzenlediği operasyonlar devam ederken, kabine toplantısında yapılan son operasyonların değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay sonunda gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Irak’la olan ilişkilerin tartışılması öngörülüyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI VE 3600 EK GÖSTERGE BEKLEYENLER DİKKAT

Toplanacak kabinede, enflasyonla mücadele başta olmak üzere, ekonomik gidişatın da değerlendirilmesi bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması ve 3600 ek gösterge gibi konu başlıklarının da masaya yatırılması olası görünüyor.

Geçen haftalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında açıklama gerçekleştirmiş ve son düzenleme ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesinin sağlandığını ve bazı istisnai kadrolar dışında bütün kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarının 600 puan arttırıldığını ifade etmişti.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara ilk kez ek gösterge verildiğini söyleyen Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçeceği belirtildi.