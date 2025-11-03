Devlet Memurları Konfederasyonu, 2026-2027 döneminde memurlar ve emeklilere verilecek zamma tepki göstererek ek zam istedi. İcralık olan memurlar ve memur emeklilerini temsilen canlandırma yapan konfederasyon üyeleri, "Bir canımız var, canımızı alacaksınız. Bir ceketim var Sayın memurum. Al ceketimi al" diyerek soyundu. Gömlek ve kravatları ile pantolonlarını da çıkaran üyeler, altlarındaki çizgili pijamalarla kaldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, TBMM önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027 yılı için ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 zam verilmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Bugün burada, devletin yükünü omuzlayan, kamu hizmeti çarkının her dişlisinde alın teriyle görev yapan milyonlarca memurun sesi olmak için toplandık. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Toplu sözleşme masası bir kez daha hezimetle sonuçlanmış, kamu emekçisinin alın teri, bir kez daha görmezden gelinmiştir. Devletin her kılcal damarında, bu ülkenin düzeni, huzuru ve güveni için görev yapan memur, bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Evet, bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor. Evet, bugün memur maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor. Ve bugün kamu hizmetinin bekası olan kamu çalışanları ay sonunu dahi getiremiyor! Milyonlarca kamu çalışanı, bir toplu sözleşme masasından daha büyük bir hayal kırıklığıyla kalkmıştır. O yüzden bugün artık gözümüz, teatral masalarda değil, milletimizin meclisindedir. Bugün memur için, öğretmen için, hekim için, imam için, hemşire için, mühendis için, bu devletin yükünü omuzlayan her bir kamu çalışanı için TBMM’yi kamu çalışanlarının hakkını vermeye, mağduriyetlerini gidermeye davet ediyoruz. Kamu çalışanlarımız yoksulluğun değil; refahın tarafında olmalıdır. Bu nedenle açıkça söylüyoruz: Memura ek zam şarttır!

Yalnızca görevdeki memurlar değil, ömrünü bu devlete adamış memur emeklileri de bugün açlık sınırında hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bu nedenle emeklilerimiz için insan onurunu gözeten, gecikmeksizin uygulanacak seyyanen zam artık bir tercih değil, bir zorunluluktur."

İCRALIK OLAN MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİ TEMSİLEN CANLANDIRMA YAPILDI

Kaya’nın açıklamasının ardından konfederasyon üyeleri, memura ve memur emeklisine gelen icraları canlandırdı. Bazı üyelerin icra memuru olduğu canlandırmada, icra kağıtlarını alanlar, "Bir canımız var, canımızı alacaksınız. Bir ceketim var Sayın memurum. Al ceketimi al" diyerek soyundu. Gömlek ve kravatları ile pantalonlarını da çıkaran üyeler, altlarındaki çizgili pijamalarla kaldı. Soyunan bir memur, "Memurun hali ortada, 41. yılımı çalışıyorum, bu hale mi düşecektim, emekli olmaya da korkuyorum" diyerek tepki gösterdi.