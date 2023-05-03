Memurları tehdit eden AKP'li vekil FETÖ itirafçısı çıktı

Çivitçioğlu’nun Çankırı Emniyeti tarafından 4 Eylül 2016 tarihinde “şüpheli” olarak ifadesi alınmış ve polislerin “etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyip istemediğini sorduğu AKP’li vekil, “Ben örgüt üyesi değilim. Bu kapsamda olduğumu düşünmüyorum. Bu konuda bildiklerimin hepsini samimiyetle anlatmak istiyorum. Bu hususlar etkin pişmanlık olarak kabul edilecekse buna rızam vardır” diye yanıt vermiş.

ODATV’nin haberine göre; Çivitçioğlu, dershanelerin kapatılması sürecinde Muzaffer Vural, Levent Tuna ve Mükremin İçer’in AKP İl Başkanlığı’na geldiğini ifade etti ve “Ne il başkanlığım döneminde ne de sonrasında bu yapı ile hiçbir bağım olmamıştır” dedi. Ancak, kendisine yöneltilen bir soruda arsa konusuyla ilgili Kasım Akçakaya’yı telefonla arayarak “İdris Şahin Bey de yanımda bu arsadan çekileceksin, cemaat bu arsaya yurt yapacak biz bunlarla baş edemeyiz” dediği iddialarını reddetti ve konunun kendisini ilgilendirmediği şeklinde yanıt verdi.

Dershanelerin kapatılması sürecinde Muzaffer Vural, Levent Tuna ve Mükremin İçer’in AKP İl Başkanlığı’na geldiğini ifade eden AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Ne il başkanlığım döneminde ne de sonrasında bu yapı ile hiçbir bağım olmamıştır” dedi.

AKP’li vekil Çivitçioğlu, “Siz Kasım Akçakaya’yı telefonla arayarak arsa konusuyla ilgili ‘İdris Şahin Bey de yanımda bu arsadan çekileceksin, cemaat bu arsaya yurt yapacak biz bunlarla baş edemeyiz’ dediniz mi?” sorusuna “Kasım Akçakaya ile böyle bir konuşma yapmadım” deyip konunun kendisini ilgilendirmediği şeklinde yanıt verdi.

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan ise AKP Çankırı yöneticilerinin FETÖ ilişkilerine dair şunları söylemişti:

“Çankırı Adalet ve Kalkınma Partisi 24. Milletvekili İdris Şahin FETÖ davasından direkt yargılandı. Milletvekili adayı Salim Çivitcioğlu FETÖ’den savcılık soruşturması geçirmiş bir isim. Yine milletvekilliği için Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç FETÖ’den yargılanan Çankırılı isimlerin yüzde doksanının ifade tutanaklarında adı geçen biri. Demek istediğim açıkça şu eğer şayet Fetullahçı terör örgütü ile doğrudan ilişkilendirilecek bir siyasi parti varsa o doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisidir.”

AKP'Lİ VEKİL MEMURLARI NASIL TEHDİT ETMİŞTİ?

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'na ait bir görüntüyü sosyal medyada paylaşmıştı. Saymaz'ın iddiasına göre otelde toplanan kamu görevlilerine ve iş insanlarına seslenen Çivitçioğlu, 'Erdoğan'ı üzecek hareket yapanların kulağını koparırız' demişti.

Çivitçioğlu videoda şunları söyledi "Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmekle ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı üzecek harekete girenler, hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa da kulağını koparırız"