Memurların akıl sağlığı tehlikede. Bakanlık itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memurların akıl sağlığı tehlikede. Bakanlık itiraf etti

Güney Kore Personel Yönetimi Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, memurların yaşadığı en yaygın iş hastalığının akıl hastalıkları olduğunu belirtti.

Bakanlığın araştırmasına göre, 2022'de 274 memur akıl hastalığına yakalandı. Bu sayı, memurların pençesine düştüğü kas-iskelet sistemi bozuklukları gibi diğer rahatsızlıkları ve serebrovasküler ve kardiyovasküler hastalıkları da geride bıraktı.

Kamuoyuyla paylaşılan veriler, devlet memurları ile sanayi işçileri arasındaki akıl hastalığı görülme oranlarında keskin bir zıtlığı işaret ediyor. Bakanlık, bu farklılıkların aşırı iş yükü, yüksek iş baskısı, kötü niyetli şikayetlerdeki artış, katı organizasyon kültürü ve işyerinde zorbalık gibi faktörlerle ilgili olduğunu belirtti.

Bu bulgulara yanıt olarak bakanlık, odağını kaza sonrası tazminattan proaktif önleme stratejilerine kaydırma planlarını duyurdu. Aynı zamanda muhalefet, devlet memurlarını daha iyi korunması için hükümete kapsamlı bir afet önleme planı hazırlanması için baskı yapıyor.

Bir bakanlık yetkilisi, "Tazminat istatistiklerine dayanarak kamu çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine yönelik önemli karşı önlemler bulacağız" açıklamasında bulundu.

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