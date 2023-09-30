Memurların çalışma saatleri değişiyor. 9-5 sistemi artık tarih olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin mesai saatleri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bilgin artık 9-5 sisteminin tarih olacağını açıkladı.

Memurların çalışma saatleri değişiyor. 9-5 sistemi artık tarih olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurların çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bu değişiklik yapılması iddiaları yeniden gündeme geldi.

YENİ MESAİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Bakan Bilgin, yeni düzenleme kapsamında memur mesai saatlerinin sabah 09:00 ile 15:30 arasında olacağı açıklamasını yaptı. Söz konusu değişikliğin, memurların iş saatlerinin daha verimli hale getirilmesi için yapılacağı belirtiliyor. Bilgin önceden yaptığı açıklamasında, Türkiye'deki çalışma saatlerinin güncellenmesi gerektiğinin altını çizmiş ve İngiltere'de uygulanan kısa çalışma süresi uygulamasına dikkat çekmişti.

Söz konusu gelişme, çalışanların iş saatlerini daha verimli kılmayı amaçlarken işveren tarafından sorun teşkil edebilecek.

Bilgin söz konusu mesai saatleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır.

Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

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