Memurların gözünü çevirdiği toplu sözleşmede ilk gelişme. Gözler 14 Ağustos'a çevrildi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerini takip ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan ve ilk aşaması tamamlanan görüşmelerle, 3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

NTV'nin aktardığı habere göre, komisyon çalışmalarının tamamlandığı 2 Ağustos'ta, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu teklifler masaya yatırılarak tasnif edildi.

GÖZLER 14 AĞUSTOS'TA

11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler masaya yatırılacak.

Müzakere süreci ise 9 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’ta ilk teklifi verecek.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresi 15 Ağustos'ta başlayacak. Öte yandan, hükümetin ikinci teklifinin 17 Ağustos'ta ortaya konması bekleniyor.

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ SIRALADI

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyuna duyurdu.

Memur-Sen'in talepleri şu şekilde: