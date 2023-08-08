Memurların gözünü çevirdiği toplu sözleşmede ilk gelişme. Gözler 14 Ağustos'a çevrildi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak maaş zammının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerini takip ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan ve ilk aşaması tamamlanan görüşmelerle, 3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.
NTV'nin aktardığı habere göre, komisyon çalışmalarının tamamlandığı 2 Ağustos'ta, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu teklifler masaya yatırılarak tasnif edildi.
GÖZLER 14 AĞUSTOS'TA
11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler masaya yatırılacak.
Müzakere süreci ise 9 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’ta ilk teklifi verecek.
Genele ilişkin tekliflerin müzakeresi 15 Ağustos'ta başlayacak. Öte yandan, hükümetin ikinci teklifinin 17 Ağustos'ta ortaya konması bekleniyor.
MEMUR-SEN TALEPLERİNİ SIRALADI
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyuna duyurdu.
Memur-Sen'in talepleri şu şekilde:
- 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış istiyoruz.
- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1.dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılamasını istiyoruz.
- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
- Aile yardımı olarak eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira olmasını istiyoruz.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında ayrı ayrı 4.850 lira dini bayram ikramiyesi istiyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini talep ediyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100’e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
- Doğum yardımının 5 bin 98 lira, evlenme yardımının 24 bin 215 lira, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulmadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.