Memurların maaş hesabı değişiyor

Kaynak: mynet
Memurların maaş hesabı değişiyor
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayına çevrildi. Memurun maaş hesabında toplu sözleşmenin yılın ikinci yarısı için uygulanacak olan zam belli oldu.

Temmuz ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zamma karar verildi.

Memur ve memur emeklileri aldıkları yüzde 49.25 zammın ardından enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memurlar ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da eklenmiş oluyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLARAK HESABA KATILACAK

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zamma karar verildi.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verildi.

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