Memurun gözü Hakem Heyeti'nde! Üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memurun gözü Hakem Heyeti'nde! Üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı

Memur zammında Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonuç çıkmazken dördüncü görüşmenin yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.

Hakem Heyeti, bugün üçüncü toplantıda bir araya geldi. Kamu Hakem Kurulu'nun sona eren üçüncü görüşmesi 2.5 saat sürerken, dördüncü toplantının yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi.

HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Son Haberler
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Traktörle kamyon çarpıştı: 9 ölü, 42 yaralı
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!
Barış Alper Yılmaz geri adım attı!
Terör bitti, Şırnak’ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor!
Terör bitti, Şırnak’ın gizli hazineleri ortaya çıkıyor!
Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu
Saray'da fırtınalar koparacak anket. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını bilmişlerdi. Bu kadarını Erdoğan bile beklemiyordu