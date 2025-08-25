Memurun gözü Hakem Heyeti'nde! Üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmadı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.
Hakem Heyeti, bugün üçüncü toplantıda bir araya geldi. Kamu Hakem Kurulu'nun sona eren üçüncü görüşmesi 2.5 saat sürerken, dördüncü toplantının yarın saat 14.00'te yapılacağı ifade edildi.
HAKEM KURULU OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALACAK
11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.