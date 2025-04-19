Menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı!

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cezaevinde bulunan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında flaş gelişme

'HADİSE GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYETE GİDİYOR'

Gazeteci Yılmaz Özdil Ayşe Barım'ın rahatsızlığı ile ilgili olarak "Beyninde yedi milimlik anevrizma bulunan ve kalp ameliyatı olmak üzereyken tutuklanan Ayşe Barım, Silivri’de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, hadise göz göre göre cinayete gidiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı eylemlerine katıldığına ilişkin medyada yer alan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları, sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.