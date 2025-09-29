Menajeri ile aşk yaşadığı söyleniyordu! Pelin Akil’den açıklama gecikmedi

Boşanma sonrası Pelin Akil’in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar magazin gündeminin manşetlerinde yer alırken Akil, sosyal medya hesabından aşk iddialarını yalanladı.
8 YILLIK EVLİLİĞİ TEK CELSEDE SONLANDIRDI
Güzel oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında geçtiğimiz aylarda boşanma iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu. Bu iddialar doğru çıktı. Pelin boşanacaklarını açıklamış Altan da aşka kapalı olmadığını söylemişti.
İkili geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliğini bitirdi. Çift 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucağına almıştı.
AŞK İDDİALARINI YALANLADI
Boşanma sonrası hakkında aşk iddiaları çıkan Pelin Akil sosyal medya hesabından “Yalan, yanlış iftiralar” sözleriyle aşk iddialarını asılsız çıkarttı.