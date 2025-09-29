Menajeri ile aşk yaşadığı söyleniyordu! Pelin Akil’den açıklama gecikmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Menajeri ile aşk yaşadığı söyleniyordu! Pelin Akil’den açıklama gecikmedi

Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Akil’in menajeri ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu aşk iddialarına jet hızında açıklamada bulundu.

Boşanma sonrası Pelin Akil’in menajeri Eser Gökhan Küçükerol ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Bu iddialar magazin gündeminin manşetlerinde yer alırken Akil, sosyal medya hesabından aşk iddialarını yalanladı.

anilaltann-1716907132-3377984317830603364-255561199-850x1045.jpg

8 YILLIK EVLİLİĞİ TEK CELSEDE SONLANDIRDI

Güzel oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında geçtiğimiz aylarda boşanma iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu. Bu iddialar doğru çıktı. Pelin boşanacaklarını açıklamış Altan da aşka kapalı olmadığını söylemişti.

7-001.webp

İkili geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliğini bitirdi. Çift 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucağına almıştı.

8-001.webp

AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Boşanma sonrası hakkında aşk iddiaları çıkan Pelin Akil sosyal medya hesabından “Yalan, yanlış iftiralar” sözleriyle aşk iddialarını asılsız çıkarttı.

jj.webp

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi