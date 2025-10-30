Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği hala netlik kazanamadı. Arjantinli golcünün menajeri Pino, geçtiğmiz gün çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Aralık ayına kadar Galatasaray'dan teklif gelmemesi durumunda başka seçenekleri değerlendirme haklarını saklı tutacaklarını belirten Pino'ya sarı-kırmızılı yönetimin cevap verdiği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN MAURO ICARDI İÇİN GERİ ADIM ATMAMA KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre, Pino'nun bu açıklamaları Galatasaray yönetiminin canını sıktı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin." ifadelerini kullandığı belirtildi. Özbek daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil." açıklamasında bulunmuştu. Yönetimin bu düşünceden geri adım atmama kararı aldığı, Pino'nun bu açıklamalarının yeni sözleşme için stratejik hamleler olduğunun düşünüldüğü öne sürüldü.