Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yaşadığı ağır sakatlığın ardından bu sezon yeniden formasına kavuştu.

Sözleşmesinin son senesine giren ve şu ana kadar Süper Lig'de forma giydiği 9 maçta 6 gol atan Icardi'nin geleceğiyle ilgili menajeri Elio Letterio Pino’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“ARALIK’A KADAR BEKLEYECEĞİZ”

Pino, Gianluca Di Marzio’ya yaptığı özel açıklamada, oyuncusunun Galatasaray’daki durumuna ilişkin net ifadeler kullandı:

“Elio Letterio Pino, ‘Şu anda kulüpten herhangi bir teklif gelmedi. Başkan ve başkan yardımcısının son günlerde yaptığı açıklamaları okudum. Ancak Galatasaray Kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonunu bekleyemez. Olası bir teklif için Aralık ayına kadar bekleyeceğiz. Ardından diğer teklifleri dinlemekte özgür hissedeceğiz.’ dedi.”

“ÖNEMLİ TEKLİFLER ALDIK”

Icardi için Avrupa ve diğer liglerden ciddi ilgi olduğunu belirten Pino, “Söylediklerimde saygısızlık yok. Kulüp uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun kalibresindeki bir oyuncu uzun süre beklemede kalamaz. Hem Avrupa içinde hem de dışında önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini biliyor ancak burada bir adamın geleceğini etkileyen kararlar söz konusu.” ifadelerini kullandı.

"G.SARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCISI OLMAK İSTİYORUM"

Galatasaray kariyerinde 99 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 67 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon da takımın en golcü isimlerinden biri olan Arjantinli yıldız, son olarak attığı golle galibiyette pay sahibi olduğu Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum." demişti.