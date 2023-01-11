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  • Ersin Destanoğlu'ndan flaş karar. Menajerine talimat verdi

Ersin Destanoğlu'ndan flaş karar. Menajerine talimat verdi

Mert Günok'un sakatlıktan dönmesinin ardından kaleye geçmesiyle birlikte yedek kalan Ersin Destanoğlu, flaş bir karara imza attı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:41
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Menajerine talimat verdi. Ersin Destanoğlu'ndan flaş karar

Ersin Destanoğlu'ndan flaş karar. Menajerine talimat verdi
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Siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki kalecisi geleceği için sürpriz bir karar aldı.

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş ’ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında gözden düşen Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok’a kaptırması ve deneyimli ismin de etkili bir görüntü sergilemesinin ardından ayrılık kararı aldı.

Ersin’in devre arasında bir kulübe kiralık olarak gitmek için menajerine talimat verdiği ve bu konuda kulübü de bilgilendirdiği öğrenildi. Genç kaleciyle Belçika ekibi Club Brugge’ün ilgilendiği konuşuluyor.

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Divan Üyesi
11.01.2023 10:20
En kısa zamanda gitmesini dilerim.  
 
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