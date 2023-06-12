Mendil satarak geçinemediğini söyleyen vatandaş: AKP'ye oy verdim, o bizim enişte

Mendil satarak geçinmeye çalıştığını söyleyen Siirtli vatandaş verdiği oyu, "AKP'ye verdim. O bizim enişte, o yüzden kırmadık verdik" diye savundu.

Mendil satarak geçinemediğini söyleyen vatandaş: AKP'ye oy verdim, o bizim enişte

Sokak röportajında bir vatandaş, geçinemediğini anlattı. Kanal Dünya isimli Youtube kanalına konuşan vatandaş şunları söyledi:

“ÇOCUĞUM OLSA GEÇİNEMEM”

"Benim annem babam yok, yuvada büyüdüm. Ekmeğim çıkıyor, mendil satıyorum. Dolarla işim olmaz. İnsanlara yazık günah. Ama ne yapalım? Zengin adam da çay içiyor fakir adam da. Çocuğum olsa geçinemem. 1500 lira kira ödüyorum, nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Allah bana gene yardım ediyor. Esnafız. "

Muhabirin "Geçinebiliyor musun?" sorusuna ise "Yok baba ya. Vallahi yok, inan." diye cevap verdi.

“O BİZİM ENİŞTE, O YÜZDEN KIRMADIK VERDİK”

Kime oy verdiği sorulan vatandaş verdiği oyu şöyle gerekçelendirdi:

"AKP'ye verdim. Yalan söyleyemem. Ben Siirtliyim ya. O bizim enişte. Ben de kayınçosuyum, o yüzden kırmadık verdik. Ben doğruyu Allah için konuşuyorum. Ben beraber çay içtim. Simit satıyordum, Kasımpaşa'da kahveye geliyordu. Oradan tanıyorum, benim eniştem. Ama eniştem bana yardım etsin. Yuva kurayım, bana bir ev versin, eşya versin. Sayın başkanım, oy da verdim, bana yardım et."

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