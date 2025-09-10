Mendy'den Trabzonspor'a şok... Öyle şeyler söyledi ki!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan Sevilla'ya transfer olan Mendy, bordo mavili taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Mendy, oynadığı en büyük kulübün Sevilla olduğunu söyledi.

Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy, satın alma opsiyonuyla birlikte İspanya'nın Sevilla takımına kiralandı.

25 yaşında Fransız oyuncu, yeni kulübünün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Personel ve takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen Mendy, "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissettim. Şimdi kendimi kanıtlamam gerekiyor" dedi.

Sevilla'dan teklif aldığı çok heyecanlandığını aktaran Mendy, "Bugüne kadar oynadığım en büyük kulüp. Teklifi öğrendiğim an inanılmazdı" diye konuştu.

Adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini dile getiren Mendy, "Kendimi teknik bir oyuncu olarak görüyorum. Topu alana kadar saldıran bir oyuncuyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasında bulundu.

