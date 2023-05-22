Mengen çorbası nasıl yapılır? Mengen tarifinin malzemeleri neler?

Bulgur kullanılarak pişirilen Mengen çorbası sevilen çorba tarifleri arasında yer almaktadır. Peki, Mengen çorbası nasıl yapılır? Mengen çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Mengen çorbası nasıl yapılır? Mengen tarifinin malzemeleri neler?

Mengen çorbası yapmak isteyenler Mengen çorbası tarifini ve Mengen çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Mengen çorbası nasıl yapılır? Mengen çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Mengen çorbasının tarifini sizler için derledik…

MENGEN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 4 yemek kaşığı pilavlık bulgur

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 su bardağı soğuk su

- 4 su bardağı tavuk suyu (et suyu ya da bulyonda olur)

- 1 tatlı kaşığı dolusu nane

- 1 çay kaşığı pul biber

MENGEN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Önce bulguru küçük bir tencerede üzerini geçecek kadar suyla pişirin.

Çorba yapılacak tencereye zeytin yağ ve tereyağını alıp eritin. Üzerine ince doğranmış soğanları alıp kavurun. Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edin.

Salçayı ekleyip tekrar kavurun.

Tavuk suyu ve normal suyu ekleyip çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Pişen bulgurları ekleyip baharatlarını da ilave edin. Bu şekilde de beş dakika kadar kaynatıp ocağın altını kapatın. Servis sırasında üzerine kuru nane dökerek servis edebilirsiniz.

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