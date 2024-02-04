Meniere hastalığında iç kulağın iç basınç dengesizliği, iç kulak sıvılarının birikimi ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. İç kulaktaki denge bozukluğu ve işitme kaybı ile ortaya çıkan meniere hastalığı belirtileri gösteren kişilerin uzman doktora başvurması önerilir. Peki, meniere hastalığı nedir? Meniere hastalığı belirtileri neler?

MENİERE HASTALIĞI NEDİR?

Meniere hastalığı, iç kulaktaki bir denge bozukluğu ve işitme kaybı ile karakterize olan kronik bir durumdur. Meniere hastalığı genellikle orta yaşlarda ve yaşlılık döneminde ortaya çıkar, ancak her yaşta görülebilir. Bu hastalığın tam nedeni bilinmemekle birlikte, iç kulağın iç basınç dengesizliği, iç kulak sıvılarının birikimi ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

MENİERE HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Meniere hastalığının belirtileri şunlardır:

Baş dönmesi (Vertigo): Meniere hastalığına sahip olan kişiler, ani ve şiddetli baş dönmesi atakları yaşayabilirler. Bu ataklar genellikle birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir.

İşitme Kaybı: İşitme kaybı, genellikle ataklar sırasında başlar ve zamanla kalıcı hale gelebilir. İlk başta genellikle tek taraflı işitme kaybı görülür, ancak zaman içinde her iki kulak da etkilenebilir.

Kulak Çınlaması (Tinnitus): Kulaklarda çınlama veya zil sesi hissi, Meniere hastalığının bir belirtisi olabilir.

İç Kulakta Dolgunluk Hissi: Ataklar sırasında veya sonrasında iç kulağın dolgunluk hissi yaşanabilir.

Meniere hastalığının kesin tedavisi yoktur, ancak semptomları yönetmek ve atakları kontrol altında tutmak amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedaviler arasında ilaçlar, diyet değişiklikleri, işitme cihazları ve bazen cerrahi müdahale bulunabilir.

Hastalığın seyrini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için bireysel tedavi planları genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından belirlenir.