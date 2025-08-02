Menopozdaki kadınların ihmal etmemesi gereken detayı uzmanlar anlattı

Menopoz, kadınların yaşamında doğal bir dönüm noktası. Adet döngüsünün kalıcı olarak sona erdiği bu süreç, genellikle 45-55 yaşları arasında başlıyor ve hormonal değişikliklerle birlikte sıcak basması, ruh hali dalgalanmaları, ciltte incelme gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Uzmanlar menopozun sadece bir yaşam evresi değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme ile yönetilebilecek bir süreç olduğunu vurguladı. Özellikle D vitamini içeren gıdalar, kemik erimesi ve kalp-damar hastalıkları gibi riskleri azaltmada önemli bir rol oynadı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları; Menopoz döneminde beslenmenin önemine dikkat çekti:

“Östrojen hormonunun azalması, kemik yoğunluğunda kayıp ve kalp hastalığı riskini artırıyor. Bu nedenle kalsiyum ve D vitamini açısından zengin gıdalar, bu dönemi daha sağlıklı geçirmek için vazgeçilmez.”

Uzmanlar; Süt, yoğurt, peynir, badem, yeşil yapraklı sebzeler ve somon gibi D vitamini kaynaklarının düzenli tüketilmesini önerdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR D VİTAMİNİNİN ÖNEMİNİ DOĞRULUYOR

Bilimsel çalışmalar, D vitamininin menopoz sonrası kadınlarda kemik sağlığını koruma ve osteoporoz riskini azaltma konusunda kritik olduğunu gösterdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmada, postmenopozal kadınlarda D vitamini düzeylerinin kemik mineral yoğunluğu ile doğrudan ilişkili olduğu saptandı.

Araştırmada, D vitamini eksikliğinin kemik yapım ve yıkım dengesini olumsuz etkilediği, özellikle osteoporoz grubunda bu etkinin daha belirgin olduğu gözlendi. Uluslararası alanda da benzer bulgular mevcut.

Cleveland Clinic’ten Dr. Susan N. Williams, “D vitamini, kalsiyum emilimini artırarak kemik dokusunun onarımına destek olur. Menopoz sonrası dönemde günlük 700-800 IU D vitamini alımı, kemik kırığı riskini azaltabilir” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. JoAnn E. Manson’un yürüttüğü bir çalışma, D vitamini takviyelerinin kalp-damar sağlığını desteklediğini ve menopoz sonrası kadınlarda kolesterol düzeylerini düzenlemede yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

D VİTAMİNİ KAYNAKLARI VE BESLENME ÖNERİLERİ

Menopoz döneminde D vitamini ihtiyacını karşılamak için doğal gıdalar ve güneş ışığı önemli bir yer tuttu.

Beslenme düzeninde D vitamini kadar kalsiyum, Omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar da önem taşıyor. Yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, ceviz ve keten tohumu, menopoz belirtilerini hafifletmek ve genel sağlığı desteklemek için diyetin bir parçası olmalı.

Dr. Williams, “Meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar, vücudu serbest radikallere karşı korurken, Omega-3 yağ asitleri sıcak basması ve gece terlemelerini azaltabilir” dedi.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE MENOPOZU KOLAYLAŞTIRIN

Uzmanlar, sadece beslenmenin değil, yaşam tarzı değişikliklerinin de menopoz sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Uzmanlar; Haftada 3-4 gün 30 dakikalık hafif tempolu egzersizin, hem fiziksel hem de ruhsal belirtileri hafiflettiğini söyleyerek, “Egzersiz, kemik yoğunluğunu korurken ruh halini iyileştirir ve kilo kontrolüne yardımcı olur” dedi. Ayrıca, stres yönetimi için yoga ve meditasyon gibi tekniklerin uygulanması, uyku düzenine dikkat edilmesi ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması önerildi.

PSİKOLOJİK DESTEK DE ÖNEMLİ

Menopoz, sadece fiziksel değil, ruhsal değişimlere de yol açabiliyor. Uzmanlar, “Geçmişte anksiyete veya depresyon öyküsü olan kadınlarda ruhsal dalgalanmalar daha sık görülebilir. Bu durumda psikolojik destek veya grup terapileri, yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

SAĞLIKLI BİR MENOPOZ MÜMKÜN

Menopoz, doğru stratejilerle daha konforlu bir şekilde yönetilebilir. D vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz ve uzman kontrolünde takviyeler, bu dönemi sağlıklı geçirmenin anahtarları.

Uzmanlar, kadınların bu süreçte kendilerini ihmal etmemesi ve şikayetlerini ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve bilinçli beslenme ile menopoz, korkulacak bir dönem olmaktan çıkıp, yeni bir başlangıç olabilir.