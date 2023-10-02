Menteşe'de silahla yaralama olayında 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Mehmet Zekai Özbek sokak üzerindeki işletmede 29 Eylül sabah saatlerinde Emre Yılmaz’ın işlettiği işletmede müşteki şüpheliler Görkem Dirican, Metin Gürbüz ve Ahmet Ekinci ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. İşletme sahibi Emre Yılmaz tartışmanın büyümesi ve tehdit edilmesi üzerine kendisine ait ruhsatsız silahı ile ateş ederek olay yerinden firar etti.

Emri Yılmaz’ın olay yerinden ayrılmasının ardından aynı işyerinde tekrar tartışma yaşandı. Bu defa işyerinde çalışan Ahmet Mete Özkayın silahla ateş ederek olay yerinden firar etti. Olayda Görkem Dirican ve Ahmet Ekinci yaralandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada müşteki şüpheliler Emre Yılmaz, Görkem Dirican, Ahmet Ekinci ve Metin Gürbüz gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Firari olan şüpheli Ahmet Mete Özkay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Suçta kullanılan silahlara ise el konuldu.

