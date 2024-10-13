Menteşe’de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA
Menteşe’de trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücü kullandığı otomobil ile motosiklete çaptı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Düğerek Mahallesi çayır yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Arda Yağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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