Menteşe’de yollar yenileniyor: Güvenli ulaşım için dev adım!

Menteşe Belediyesi, kent merkezi ile kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarıyla Menteşe’nin her köşesine güvenli ve çağdaş ulaşım imkânı sağlıyor. Yılbaşından bu yana kent merkezi ve kırsal mahallelere 4 bin 200 metrekare sathi asfalt dökülürken, yollara 16 bin 396 metrekare kilit parke taşı döşendi.Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, asfalt, beton ve kilit parke çalışmalarının yanı sıra yol yenileme, bakım ve onarım faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Ocak ayından itibaren 21 bin 560 metrekare beton kaplama, bin 455 metrekare kaldırım düzenlemesi ve 704 metrekare beton yol yapımı tamamlandı.

BOZULAN YOLLAR YENİLENDİ, SEL BASKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Çalışmalar kapsamında ilçede hasar gören ve tehlike oluşturan mevcut yollarda 192 metrekare kaldırım onarımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 1.932 ton rotmiks kullanılarak merkez ve kırsal mahallelerdeki yollar yenilendi. Yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarında 11 bin 35 metre imar ve kadastral yol açıldı.

Kırsal mahalleler arasındaki stabilize yollarda yapılan 392 kilometrelik tesviye ve 183 kilometrelik reglaj ile çakıllama çalışmasıyla ulaşım daha güvenli hale getirildi. Fen İşleri ekipleri ayrıca 35 mazgal ve ızgara tamiratı, 16 büz boru yerleştirmesi, 2 kutu menfez inşası, 15 kilometrelik şarampol temizliği ve 300 metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışmasını da tamamladı.