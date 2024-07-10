Menteşe’de zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Menteşe’de zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Zincirleme trafik kazası

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, yağmurun yol üzerinde oluşturduğu kaygan zemin sebebiyle araçlar fren yapamadı ve sonucunda altı araç birbirine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam etmekte.

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