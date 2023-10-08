Menzil Cemaati’nin kitabından skandal ifadeler çıktı. “Erkeğe 4 eşi olabilir" dediler

Menzil Cemaati’nin yayınevinden çıkan kitapta skandal ifadeler yer aldı. Kitapta çocuk yaştaki evlilikler ve kadına şiddet savunuldu. Kitapta ayrıca erkeğe 4 kadının helal beşincisinin ise haram olduğu savunuldu.

Menzil Cemaati’nin kitabından skandal ifadeler çıktı. “Erkeğe 4 eşi olabilir" dediler

İktidarın desteğiyle kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nin “Kadın ve Aile İlmihali” isimli kitabında skandal ifadeler yer aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dilaver Selvi tarafında yazılan ve Menzil Cemaati’ne bağlı Semerkand Yayınları’nın bastığı kitapta, çocuk yaşta evlilik ile erkeklerin çok eşliliği savunuluyor.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, kitapta, çocukların evlendirilebileceği, “Buluğ çağına gelmeyen çocukların nikahı velilerinin izni ve bizzat nikahta bulunmaları ile geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının buluğ çağına ulaşmış olması gerekir” ifadeleriyle anlatılıyor.

“Kadınlar, hem cinsi olan doktor, ebe ve sağlık personelini tercih etmeli” denilen kitapta, kadınların kocalarından izin alarak toplu taşımaya binmesi gerektiği, sadece zorunlu hallerde taksiye binebileceği anlatılıyor. Öte yandan “Şefkat tokadı” adı altında şiddet “Bazen tokat cehenneme doğru gideni cennete çevirebilir” şeklinde meşrulaştırılıyor.

‘ERKEĞİN 4 EŞİ OLABİLİR’

Kitapta evlenilecek kadınların özellikleri ise “Bakire olması, çocuk doğurmaya elverişli olması ve güzel olması” şeklinde sıralanıyor. Ayrıca bir erkeğin aynı anda dört kadınla evli olabileceği ancak kadının sadece bir eşinin olabileceği anlatılıyor. Erkeğe dört kadının helal beşinci kadının ise haram olduğu belirtilen kitapta şunlar sıralanıyor:

“Erkek ikinci evliliği yapıyorsa, birinci hanımı bunu anlayışla karşılayıp Allah rızası için erkeğe yardımcı olmalı ve karşı gelmemeli.

Bazı erkekler şehvet yönünden çok güçlü ve aşırı isteklidir. Koca böyle iken kadın isteksiz ve cinsi yönden soğuksa erkek ikinci bir evlilik yapıp her iki hanımına da adaletli davranmalı.

Kadının çocuğu olmuyorsa bu durumunda babanın neslinin devamı için birinci hanımını boşamadan ikinci evliliği normaldir.

Tek evliliği kanunlaştıran ülkelerde erkekler fiilen tek kadınla yetinmeyip yasak ve gizli ilişkiler kurmakta, bu da aile, toplum ve şahsın ahlakı üzerinde büyük yıkımlara neden olmaktadır.

Evlenme niyetinde olan kız ve erkek sadece kızın akrabalarının yanında görüşüp, tanışıp koşabilirler.

Kadının ‘Kendimi sana nikahladım’ demesine karşılık erkeğin ‘Kabul ettim’ demesi nikah için yeterli.”

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