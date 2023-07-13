Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni’yi son yolculuğuna yaklaşık 250 bin kişi uğurladı.

Menzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

İHA'nın haberine göre, tedavi gördüğü İstanbul’da dün saat 14.10’da hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'ne getirildi.

Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul’da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşid Erol’dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni’nin 5’i erkek, 5’i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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