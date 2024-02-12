Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar

Kaynak: Haber Merkezi
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar
Menzil tarikatı şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa'daki dergahları denetlediği görüntülerde müritlerin çıkardığı tuhaf sesler sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci İsmail Arı, Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa'daki dergahları gezdiği sırada çekilmiş görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülerdeki müritlerin Elhüseyni'nin ardından 'tuhaf' sesler çıkarması detayı dikkat çekti.

ŞEYHİ GÖRÜNCE TUHAF SESLER ÇIKARDILAR

Arı o videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni Avrupa'daki dergahlarını denetliyor. Müritler ise yine tuhaf sesler çıkarıyor..."

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LÜKS ARACI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Menzil şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni geçtiğimiz günlerde 12 milyon liralık lüks aracıyla Menzil köyünden Avrupa'ya gitmek için çıkmıştı yapmıştı. Lüks aracın peşinden müritlerin koşması tepki çekerken 'garip' videolara bir yenisi daha eklendi.

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