Menzil şeyhinin lüks aracında bastığı yerler gül yapraklarıyla dolduruldu

Menzil şeyhinin bu küçük oğlu büyük oğlunu siz düşünün...Muhammed Mubarek Elhüseyni havalimanında lüks aracında gül yapraklarıyla karşılandı.

Menzil şeyhinin lüks aracında bastığı yerler gül yapraklarıyla dolduruldu

Editör: Özge Ceren Çimen

Menzil Cemaati’nin mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti.

Ardından da oğullar arasında mal kavgası başladı. Menzil'de liderlik yarışı sürerken, Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin gövde gösterisi sosyal medyada gündem oldı.

Mal kavgasının sosyal medyaya yansıması ve haber portallarına haber olmasının ardından şimdi de Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin gövde gösterisi sosyal medyayı salladı.

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Vefat eden menzil şeyhinin en küçük oğlu Muhammed Mubarek Elhüseyni havalimanında büyük bir kalabalıkla ve güllerle karşılandı. Bindiği arabanın içine gül yaprakları serildi.

ÇAKARLI ARAÇLA GÖSTERİ

Öte yandan Muhammed Mubarek Elhüseyni’nin çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptığı video viral olmuştu.

Çakarlı araçların sivillere mi yoksa polislere mi ait olduğu da merak konusu oldu.

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