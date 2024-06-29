Menzil Tarikatı birbirine girdi. Medresede kavga

Menzil içindeki kavga büyüdükçe yeni kavga görüntüleri de geliyor. Kasrik Medresesi’nde içeri alınmayan Serhendi grubu Semerkand grubun tarafından darp edildi. Kavgaya ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Her iki grubun başında olan ölen şeyhin oğulları birbirlerini hırsızlık, devlet malına çökme gibi konularda suçluyor.

Videoda araba ile kaçmaya çalışan kişilerden birinin yaralandığı da görülüyor.

Adıyaman merkezli Menzil tarikatı lüks içindeki hayatlarıyla ve kamuda her alanda kadrolaşmalarıyla sık sık gündeme geliyorlar.

KARDEŞLERİM FETÖ’DAN DAHA TEHLİKELİ

Menzil şeyhinin oğlu M. Saki Elhüseyni geçtiğimiz günlerde kardeşlerinin FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu söylemişti.

Saki Elhüseyin “Bunlar (kardeşlerine yönelik) FETÖ’den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar.” İfadelerini kullanmıştı.

Menzil şeyhinin oğullarının bindiği lüks araçlar dikkatlerden kaçmıyor.

TERLİ MENDİLİNİ ÖPÜP BAŞINA KOYDU

Menzil şeyhi Muhammed Saki el Hüseyni camiden çıkarken müridine terini sildiği mendili verdi.

Videoda müridin ise Hüseyni’nin verdiği terli mendili önce öptüğü ardından alnına koyduğu ce cebine attığı görüldü.

Video sosyal medyada infial yaratmıştı.