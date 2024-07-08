Menzil'de camiler kamp alanı gibi. Görüntüleri ortaya çıktı

Cemaatlerin birbirinden ilginç görüntüleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez de Adıyaman'ın Menzil köyünde çekildiği belirtilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Bir caminin içerisinde çekilen görüntülerde; insanların yerlerde yattığı, kimisinin üzerine örtecek bir şeyi bile olmadığı görüldü.

YERLERDE YATIYORLAR

Caminin her yerine dağılan insanların 30 saniyelik video boyunca her yerde olduğu görülürken, kimisinin yattığı kimisinin de namaz kıldığı anlar kameraya yansıdı.

MENZİL ŞEYHİNİN OĞLU İÇİN SÜSLETTİĞİ GELİN ARABASI GÜNDEM OLMUŞTU

İnsanlara kanaatkarlığı ve tasarrufu öven cemaatin şeyhinin oğlunun düğününde hazırlattığı gelin arabası da sosyal medyada gündem olmuştu.

Cemaatin Eskişehir kolunun lideri Fevzeddin Erol'un oğlu için yaptığı düğündeki arabanın şatafatı dikkat çekmiş, "Bu saltanat Abdülhamit'te bile yoktu" yorumunun yapılmasına neden olmuştu. Gelin arabasının her yerinin çiçekle kaplı olduğu görülmüştü.