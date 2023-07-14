Menzil’de mürit kapma yarışı başladı. Fraksiyon gibi bölündüler

Menzil Tarikatı’nın lideri Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası cemaatte ‘taht kavgası’ ve ‘mürit kapma’ yarışı başladı. Ölen Menzil şeyhinin 3 oğlunun 3 camiyi paylaşarak müritlerini nerede toplayacakları açıklandı.

Gazeteci Timur Soykan, Menzil’de başlayan ‘Mürit kapma yarışının’ arkasındaki gerçeği açıkladı. Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası ortaya çıkan ses kaydını 4 bölümde anlatan Soykan, asıl meselenin milyarlarca liralık paranın paylaşımı olduğunu vurguladı. Adeta fraksiyonlara bölünen tarikatta yaşananları anlatan Soykan, Abdülbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki’nin cemaatin başına geçmesini iki kardeşinin istemediğini belirtti.

3 kardeş arasında mürit toplama yarışının başladığına dikkat çeken Soykan, “Ama asıl mesele milyarlarca liralık paranın paylaşımı. Sonuçta Menzil dev bir holding. Kavga çıkmasından çok endişeli oldukları görünüyor” dedi.

Zikirlerin ve tövbelerin iptal edilmesinin arkasında mürit kapama yarışının olduğuna dikkat çeken Soykan, “Bu sayede Şeyh'in oğulları müritleri paylaşacak. Oğullar dışında kimse tövbe alamayacak” ifadelerini kullandı.

Müritlerin de şaşkın olduğunu belirten Soykan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

MENZİL'İN ÜÇE BÖLÜNMESİYLE İLGİLİ SES KAYITLARIN TAMAMINI 4 BÖLÜMDE YAYINLIYORUM.

1- Bölüm: Abdulbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki'nin Gavs olmasını iki kardeşinin kabul etmediği anlatılıyor. Şeyhlik babadan oğula geçen bir sultanlık artık ve onların gerilimi başlıyor.

2. bölüm: Sonuçta müritler paylaşılıyor. Üç camiyi de paylaşıyorlar. Kimin camisinde daha çok müridin toplanacağı yarışı var artık. Ama asıl mesele milyarlarca liralık paranın paylaşımı. Sonuçta Menzil dev bir holding. Kavga çıkmasından çok endişeli oldukları görünüyor.

3. bölüm: Burada sözü Abdulbaki Erol'un ikinci oğlu Fettah alıyor. Bu kısım çok çarpıcı. Biriktirilen bütün zikirler, edilen tövbeler iptal edildi. Yüzbinlerce zikir biriktirenler var. Bu sayede Şeyh'in oğulları müritleri paylaşacak. Oğullar dışında kimse tövbe alamayacak.

4. bölüm: Artık Menzil'deki üç cami arasında büyük bir yarış var. Pastadan büyük parçayı kimin alacağı konusunda çatışma kaçınılmaz gibi. Hepsi tedirgin. Bedavaya çalıştırılan, maddi manevi istismar edilen müritler de şaşkın. Üç tane 'Gavs' var artık. Seç seçebilirsen. BİTTİ.