Menzil’de müritler şeyhlerini havlayarak karşıladı. Nedeni ortaya çıktı

Taht kavgasının sürdüğü Menzil Cemaati’nde ölen şeyh Abdülbaki Erol’un büyük oğlu Muhammed Saki’yi karşılayan müritlerinin ‘havlaması’ sosyal medyada gündem oldu. Büyük tartışmaya neden olan görüntülerin nedeni ortaya çıktı.

Menzil’de müritler şeyhlerini havlayarak karşıladı. Nedeni ortaya çıktı

Menzil'de şeyhlik tartışması sürerken, ölen Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni Menzil'deki camide müritler tarafından tuhaf sesler çıkarılarak karşılandı.

Cemaat mensuplarının çıkardıkları sesler dikkat çekti.

Menzil tarikatının ölen lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni, camide havlama sesleri eşliğinde karşılandı.

Halk Tv yanınında açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Sait Çamlıca, müritlerin çıkardığı seslerin "Ben senin köpeğin olmaya razıyım, sana hizmet etmeye hazırım" demek olduğunu açıkladı. Çamlıca "Maalesef bunu İslam adına yapıyorlar" dedi.

Çamlıca sosyal medya hesabından da "Menzil müridlerinin ‘havlama’ videosuna neden şaşırıyorsunuz? Gavs ailesine köle olmak, hizmet etmek ‘Farz’ diye anlattılar yıllarca!

Bu saçmalıklara susan Diyanet yönetimine ve İlahiyatçılara yazıklar olsun!" paylaşımında bulundu.

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Suriyeli belinde kemer görünümlü kılıçla dolaştı. Sahilde de terbiyesiz yazı yazdı Güncel
Suriyeli belinde kemer görünümlü kılıçla dolaştı. Sahilde de terbiyesiz yazı yazdı
7 yaşındaki Melek’in yürek burkan istediği. Doğduğundan beri hastalığına tanı konulamıyor Sağlık
7 yaşındaki Melek’in yürek burkan istediği. Doğduğundan beri hastalığına tanı konulamıyor
Onuralp Bitim NBA'e transfer oluyor Spor
Onuralp Bitim NBA'e transfer oluyor
Tüp bebek boşanma nedeni sayıldı. Yargıtay'dan emsal karar Güncel
Tüp bebek boşanma nedeni sayıldı. Yargıtay'dan emsal karar
Japonya'dan Zambiya'ya farklı tarife Spor
Japonya'dan Zambiya'ya farklı tarife
10 yıl öncesinin 80 bin lirası şimdi 521 bin lira oldu Güncel
10 yıl öncesinin 80 bin lirası şimdi 521 bin lira oldu
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı. Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun ilk kez aynı karede Magazin
60 yıllık fotoğraf ortaya çıktı. Türkan Şoray Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun ilk kez aynı karede