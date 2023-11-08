Merakla beklenen liste ortaya çıktı. İşte Steam'in en popüler oyunları

Oyun severlerin en çok merak ettiği liste açıklandı. İşte geçen hafta en çok satan oyunların tam sıralı listesi

Merakla beklenen liste ortaya çıktı. İşte Steam'in en popüler oyunları

Shiftdelete.net'ten alınan habere göre, Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncu cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu.

SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan raporlar sayesinde ise en popüler oyunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin birincisi oynaması ücretsiz bir yapım olan Counter-Strike 2 olurken, ikinci sırada geçtiğimiz sene çıkışını gerçekleştiren Call of Duty yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Cyberpunk 2077 oluyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada geçen ay çıkış yapan War Thunder geliyor.

Beşinci sırada ARK: Survival Ascended ve son olarak altıncı sırada Apex Legends bulunuyor. Listenin devamında ise EA SPORTS FC 24, Baldur’s Gate 3 ve For The King II gibi yapımlar karşımıza çıkıyor.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan (31 – 7 Kasım arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi:

1-Counter-Strike 2

2-Call of Duty

3-Cyberpunk 2077

4-War Thunder

5-ARK: Survival Ascended

6-Apex Legends

7-EA Sports FC 24

8-Baldur’s Gate 3

9-For The King II

10-Cities: Skylines II

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