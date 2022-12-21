28 Şubat döneminde Yeni Şafak Akit ve Emine Erdoğan’ın Meral Akşener'den yardım istediğini ortaya çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı eleştirdi.

Akşener, İmamoğlu’na desteğini ise 28 Şubat hatırlatmasıyla açıkladı.

İYİ Parti lideri, Yeni Şafak ve adı daha sonra Yeni Akit olan Akit'in sahipleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 28 Şubat döneminde kendisinden yardım istediğini açıkladı.

Meral Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

"Bundan yirmi sene önce, yaşadığı haksızlık karşısında,

nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam,

bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum.

Ey yeni Şafak’ın sahipleri gece yarısı eviniz armaya çalışıldığında

avukatınız kimseyi bulamamıştı bula bula beni bulmuştu ben de oradaydım.

Ya ey Akit, 1999 hatırlıyor musunuz panik içinde

Kocaeli’nden milletvekili adayı olan eski içişleri bakanı Meral Akşener’i arayıp

‘Abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et’ dediğinizde

seçim çalışmayı bırakıp İzmit’ten sizi ziyarete gelmiştim hatırlıyor musunuz?

Çağıra çağıra beni çağırmıştınız, çünkü hepsi korkaktı.

Bundan 20 sene önce, nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam,

bu defa da Dilek kızımın yanına koştum.

Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam,

bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum.

Şayet bu kafa, yarın da hedefine, Mansur Başkan’ı koyarsa;

Bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden,

onun yanında dimdik dururuz.

Bugün nasıl ki; “Saray sizinse, Saraçhane bizimdir!” dediysek;

Gerekirse, 'Beştepe sizinse, Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz.

Gerçeklerin, mutlaka ortaya çıkmak gibi, çok güzel bir huyu vardır.

Buradan, kendisine hatırlatmak istiyorum:

Kendi derdine düşen sensin, Sayın Erdoğan! Korkuyorsun!

Hem de o kadar çok korkuyorsun ki; zamanında sana yapılanın,

kendi yaşadığın haksızlığın, önüne koyulan siyasi engelin,

bir benzerini yapacak kadar, yaptıracak kadar, aciz durumdasın!

Hatta, Ekrem Başkan'a çektiğin operasyonu savunmak için,

20 sene önce okuduğun şiirin, suç olduğunu söyleyecek kadar, paniklemiş haldesin!

Ama, sen hiç merak etme;

Sen ne kadar korkaksan, biz de o kadar kararlıyız.

Çünkü biz cesaretimizi, milletimizden alıyoruz."