21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • 28 Şubat döneminde Yeni Şafak Akit ve Emine Erdoğan’ın Meral Akşener'den yardım istediğini ortaya çıktı

28 Şubat döneminde Yeni Şafak Akit ve Emine Erdoğan’ın Meral Akşener'den yardım istediğini ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat döneminde Yeni Şafak ve Akit’in sahipleri ile Emine Erdoğan’ın kendisinden yardım istediğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:18
Takip Et

Meral Akşener 28 Şubat döneminde Yeni Şafak Akit ve Emine Erdoğan’ın yardım istediğini açıkladı

28 Şubat döneminde Yeni Şafak Akit ve Emine Erdoğan’ın Meral Akşener'den yardım istediğini ortaya çıktı
+
Aa
-

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararı eleştirdi.

Akşener, İmamoğlu’na desteğini ise 28 Şubat hatırlatmasıyla açıkladı.

İYİ Parti lideri, Yeni Şafak ve adı daha sonra Yeni Akit olan Akit'in sahipleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 28 Şubat döneminde kendisinden yardım istediğini açıkladı.

Meral Akşener’in açıklamaları şu şekilde:

"Bundan yirmi sene önce, yaşadığı haksızlık karşısında,
nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam,
bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum.
Ey yeni Şafak’ın sahipleri gece yarısı eviniz armaya çalışıldığında
avukatınız kimseyi bulamamıştı bula bula beni bulmuştu ben de oradaydım.
Ya ey Akit, 1999 hatırlıyor musunuz panik içinde
Kocaeli’nden milletvekili adayı olan eski içişleri bakanı Meral Akşener’i arayıp
‘Abla ne olursun bizi bir gürültüyle ziyaret et’ dediğinizde
seçim çalışmayı bırakıp İzmit’ten sizi ziyarete gelmiştim hatırlıyor musunuz?
Çağıra çağıra beni çağırmıştınız, çünkü hepsi korkaktı.
Bundan 20 sene önce, nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam,
bu defa da Dilek kızımın yanına koştum.
Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam,
bu defa da Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum.
Şayet bu kafa, yarın da hedefine, Mansur Başkan’ı koyarsa;
Bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden,
onun yanında dimdik dururuz.
Bugün nasıl ki; “Saray sizinse, Saraçhane bizimdir!” dediysek;
Gerekirse, 'Beştepe sizinse, Ankara bizimdir!' demeyi de çok iyi biliriz.
Gerçeklerin, mutlaka ortaya çıkmak gibi, çok güzel bir huyu vardır.
Buradan, kendisine hatırlatmak istiyorum:
Kendi derdine düşen sensin, Sayın Erdoğan! Korkuyorsun!
Hem de o kadar çok korkuyorsun ki; zamanında sana yapılanın,
kendi yaşadığın haksızlığın, önüne koyulan siyasi engelin,
bir benzerini yapacak kadar, yaptıracak kadar, aciz durumdasın!
Hatta, Ekrem Başkan'a çektiğin operasyonu savunmak için,
20 sene önce okuduğun şiirin, suç olduğunu söyleyecek kadar, paniklemiş haldesin!
Ama, sen hiç merak etme;
Sen ne kadar korkaksan, biz de o kadar kararlıyız.
Çünkü biz cesaretimizi, milletimizden alıyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

HARUN KURUOĞLU
21.12.2022 13:51
Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olursa seçim KAZANILIR.  
 
keser döner
21.12.2022 13:36
Kasabının bıçağını yalmayacaksın...  
 
1950
21.12.2022 13:23
Demek ki iyilik hiç bir işe yaramıyormuş !!!  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.