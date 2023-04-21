Meral Akşener: Ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Malatya’da düzenlenen Halil İbrahim Sofrası Buluşması’nın depremzedelerle buluştu. Akşener, daha sonra Hatay’ın Samandağ ilçesine geldi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Samandağ’da vatandaşlara seslenen Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

“AĞLAYA AĞLAYA GİDECEKLER AMA ADİL OLACAĞIZ”

“14 Mayıs’ta, gerçi Samandağ karar vermiş ama başkalarına da anlatın, bu harami düzeni attaya göndereceğiz. Anlaşılıyor, biraz ağlaya ağlaya gidecekler ama biz onlara karşı adil olacağız. Onlar bize adil olmadılar, ama biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı, Sayın Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız ve 13. Cumhurbaşkanı’nı inşallah Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçeceğiz, Millet İttifakı’nın adayı olarak seçeceğiz.”

“BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E ALABİLİR MİYİM”

“Son olarak bir şey daha söyleyeyim; Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı’mız. Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş’a etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak onlara da oy vereceksiniz. Dolayısıyla bir şey daha rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer, gücenmeyin de yahu bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e alabilir miyim? Şöyle yapalım; Samandağ’da her aileden bir oy isteyeyim, var mısınız? O zaman Gökhan’ı seçiyorsunuz, Müge’yi mahcup etmiyorsunuz.

Evet, saygılar sunuyorum. Nice bayramlara bugünkü gibi beraberce erişelim inşallah ve inşallah gelecek bayrama Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı’mla beraber geleceğiz buraya.” (ANKA)