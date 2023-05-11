Meral Akşener: Hiçbir seçime böyle rezil dille gitmedik

Meral Akşener Trabzon’da yaptığı açıklamasında, “Ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım” sözlerini kullandı.

Meral Akşener: Hiçbir seçime böyle rezil dille gitmedik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzon’a geldi.

“BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR REZİL DİLLE BİR SEÇİME GİTMEDİM”

Atatürk Alanı’nda düzenlen mitingde konuşan Akşener şunları söyledi:

“Ben hayatımda böyle bir rezil dille bir seçime gitmedim. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. Abim MHP il başkanıydı, annemin dayısı rahmetli Menderes’in İstanbul il başkanıydı. Böylesine pis bir dille, seçime gidildiğini hiç görmedim. Siyasetin öznesi milletimizdir. Siyasetçi milletin karşısında, seçmenin karşısında hazır ol da durmak mecburiyetindedir. Patron sizsiniz, velinimet sizsiniz. Ama buna karşılık bu seçime giderken gerçekten çok üzülüyorum. Kadınlar sürtük, düşük, çukur oldu. Gençler, emekliler şükürsüz oldu. Yani savaşa gitmiyoruz. Siyasette seçim seçmenin bayramıdır, bayramı. Siyasetçi seçmenin talepleri üzerinden rekabet eder. Kim iyi proje yapmışsa, kim iyi hizmet edecekse siz ona oy verirsiniz”

“BU SEÇİM TARİHİ BİR SEÇİM”

Vatandaşların oylarıyla bu seçimde tarih yazacağını kaydeden Akşener, “15’inden itibaren bu ülkenin refaha, bu ülkenin zenginliğe, bu ülkenin güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa, emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini, dış ilişkilerde akıllı gerçekçi bir sistemin kurulmasını istiyorsan; 14 Mayıs günü sadece kendiniz yetmez, aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte gidiyorsunuz ve bir oy Kemal'e bir oy Meral’e veriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu seçim tarihi bir seçim, bu tarihi siz yazacaksınız” diyerek konuşmasını bitirdi.

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