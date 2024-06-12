Meral Akşener İYİ Parti'deki tüm fotoğraflarının indirilmesini istedi

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partisinin kapalı grup toplantısında genel merkezden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in parti genel merkezine dilekçe yazarak partideki tüm makamlardan fotoğraflarının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

İYİ Parti’ye yakın “İYİ Kulis” adlı sosyal medya hesabının duyurduğu habere göre Akşener, söz konusu dilekçede “12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz “beyefendi”nin; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı.

SAYMAZ: AKŞENER, GÖRÜŞME SONRASI ÇANKAYA’DA OFİS TUTTU

Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi konuşulmaya devam edilirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akşener’e ilişkin flaş bir iddia da bulundu.

Saymaz, söz konusu paylaşımında, İYİ Parti eski lideri Meral Akşener’in, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binanın ikinci katında ofis tuttuğunu iddia etti ve “Taşınma bugün başladı” ifadelerini kullandı.

AKŞENER İDDİALARI SERT BİR DİLLE REDDETTİ

Meral Akşener, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklama ile yanıt verdi.

Akşener, gazeteci İsmail Saymaz’ı da eleştirdiği paylaşımında “Ankara Çankaya’da TBMM’ye yakın ofis açtığı iddiasını” yalanlarken, Erdoğan ile görüşmesinde bir iş adamının Yargıtay’daki davasına ilişkin ricacı olduğu iddiasını da sert bir dille reddetti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ilgili kısmı ise şöyle:

“Öncelikle milletimize duyduğum saygı gereği açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; İsmail Saymaz'ın bu ifadelerindeki şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır.

Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır. İsmail Saymaz'ın bu gerçek dışı iddiası; sadece şahsımı değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı da zan altında bırakmaktadır.

Ayrıca 10 Haziran 2024 tarihinde, sosyal medya üzerinden yine İsmail Saymaz'ın şahsi hesabından paylaşılan; “İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı." paylaşımı da sosyal medyada bilgi kirliliği yaratan gerçek dışı bir paylaşımdır.

Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım.”

“DÜN OLDUĞU GİBİ, BUGÜN DE SARAY'LAR BİZE GÖRE HİÇ DEĞİLDİR”

Saray’da düzenlenen Erdoğan-Akşener görüşmesi gündemdeki yerini korurken, kritik zirveye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "İYİ Parti'de, bin odasında bin fitne mumu yanan ve Saray'ın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Tıpkı dün olduğu gibi, bugün de Saray'lar bize göre hiç değildir" diye konuştu.