Meral Akşener İYİ Parti’nin kırmızı çizgilerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen 26 Ağustos'ta yapacağı duyurulan konuşmayı Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'de gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada yerel seçim öncesindeki ittifak çağrılarına yanıt veren Akşener, partisinin yerel seçimlere kendi adaylarını çıkararak gireceğini açıkladı.

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde ve sonrasında yaşananları aktaran Akşener, seçim sonrası muhasebe yaptıklarını belirterek iktidara ve muhalefete sert mesajlar gönderdi.

"İTTİFAK YAPISI İÇİNDE MİLLİ BİR SİYASET VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Partisinin seçim muhasebesinin sonucunda ittifak yapısı içinde milli bir siyaset ve sürdürülebilir bir başarı söz konusu olamayacağını gördüklerini ifade eden Meral Akşener, İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerini şu sözlerle açıkladı:

"Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere, Türk demekten korkanlara, Andımızdan rahatsız olanlara, Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle sorunu olanlara, terör ile işbirliği hayal edenlere hayır diyoruz."

Meral Akşener'in partisinin yol planında herkesi kabul etmeyeceklerini ifade ettiği bölüm şu şekilde:

"HER GELENE, 'EVET' DEMİYORUZ!"

Şimdiden söyleyeyim; biz bu yolda, gözü dönmüş hırslar peşinde yürümüyoruz! Çetele hesaplarıyla, siyaset yapmıyoruz! Öncelikle milletimizin, sesine kulak veriyoruz! Dolayısıyla bu yolda, herkesi de kabul etmiyoruz!

Her gelene, “evet” demiyoruz!

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E DÜŞMAN OLANLARA, 'TÜRK' DEMEKTEN KORKANLARA HAYIR DİYORUZ!

Mesela bu yolda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e düşman olanlara, hayır diyoruz! Cumhuriyet değerlerimizi hiçe sayanlara, hayır diyoruz! Demokrasimizle meselesi olanlara, hayır diyoruz!

Mesela bu yolda; “Türk” demekten korkanlara, hayır diyoruz! Andımızdan rahatsız olanlara, hayır diyoruz! Anayasamızın, ilk 4 maddesiyle sorunu olanlara, hayır diyoruz!

Mesela bu yolda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, milletiyle, birliğiyle, bütünlüğüyle ilgili, karın ağrısı olanlara, hayır diyoruz!

Terörle ve bölücü unsurlarla ilişkisi olanlara, hayır diyoruz! Terörün gölgesinde, ne gizli, ne açık işbirlikleri hayal edenlere, hayır diyoruz!

"BİAT ÜZERİNDEN VATANSEVERLİK ÖLÇENLERE, HAYIR DİYORUZ!"

İnancımızı çatıştıranlara, ahlakımızı yozlaştıranlara, yüce dinimizi, siyaset ve ticaret için, istismar edenlere, hayır diyoruz! Milli duygularımızı sömürmeye kalkanlara, bol slogan, sıfır icraat üretenlere, biat üzerinden vatanseverlik ölçenlere, hayır diyoruz!

Otoriterliğe alıştıranlara, toplumsal öfke üzerinden, siyaset dayatanlara, milletimizi yenilgi yenilgi büyüyen, küçük zaferlerle, oyalamaya çalışanlara, hayır diyoruz!

"TÜRK KADININI, AŞAĞI BİLENLERE, HAYIR DİYORUZ!"

Gençlerimizi hor görenlere, Türk kadınını, aşağı bilenlere, hayır diyoruz!

Milletimizin has evlatlarına, öteki diyenlere, siyasi bölücülüğe alet etmeye kalkanlara, terörün girdabına sokmaya çalışanlara, hayır diyoruz! Hür ve millî siyaset ülkümüzde; sadece kişilere değil, Türkiye’nin önünü tıkayan, her türlü, şımarık anlayışa, hayır diyoruz!

Mesela; danışıklı ilişkilerin, siyaseti başkalaştırmasına, hayır diyoruz! Seçmeni çantada keklik gören, kendisine mecbur ve mahkûm kabul eden, buyurgan siyasete, hayır diyoruz!

Kuyruk siyasetine de, teslimiyetçi siyasete de, hayır diyoruz!

"BİZİM GİBİ, “HAYIR” DİYEN HERKESİ BİR KUTLU YÜRÜYÜŞE, DAVET EDİYORUM!"

Milletimizin ve memleketimizin çıkarları yerine; şahsiyete, egolara ve ideolojik eğilimlere bağlı, dış siyasete, hayır diyoruz! Fikir sunmak ve çözüm üretmek yerine, düşmanlık üreten, hakaret üreten, öteki üreten siyasete, hayır diyoruz!

Milletine hesap vermeyen, devleti bir ahlak ve hukuk kurumu olarak görmeyen, milletin emanet ettiği makamlara, birer ganimet ve mülkiyet anlayışıyla yaklaşan siyasete, hayır diyoruz!

İşte tüm bunlara, bizim gibi, “hayır” diyen herkesi; bugün buradan, bir kutlu yürüyüşe, davet ediyorum! Hiçbir makam ve mevkiye, zihnini ipotek etmeyenleri, hür ve millî siyaset anlayışıyla, beraber hareket etmeye davet ediyorum!