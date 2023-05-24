Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına eminim

İkinci tur çalışmaları kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına eminim" diye konuştu.

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu'nun kul hakkına el uzatmayacağına eminim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmesi için kampanyasını İstanbul’da sürdürüyor. Bugün Esenler’de yurttaşlara seslenen Akşener, çok çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

aksener1.jpgİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Esenler’de; “Bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu’na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz ve bu sistemi değiştireceğiz. Ben eminim ve kefilim Sayın Kılıçdaroğlu’nun kul hakkına el uzatmayacağına” dedi.

aksener2.jpgAkşener, şöyle konuştu:

“MESELE ERDOĞAN DEĞİL, SİSTEM MESELESİ”

Pazar günü bir seçime gidiyoruz. Bu seçim, ikinci tura kalan ve aradaki farkın, yani Millet İttifakı bileşenlerinin Sayın Kılıçdaroğlu için ikna etmesi gereken seçmen sayısı 2,5 milyon. Yani büyük bir rakam değil. Sandığa gitmemiş insanların bir bölümünü ikna edeceğiz. Gençler halalarınızı, teyzelerinizi, amcalarınızı, dayılarınızı, yengelerinizi, eniştelerinizi, babaannelerinizi, anneannelerinizi, dedelerinizi ikna edeceksiniz. Her şeyi ortaya koyacaksınız ve Kemal Bey’e oy isteyeceksiniz. Hepi topu 2,5 milyon. Bu bir referandum gibi olacak. 0-0 başlanıyor ve pazar günü bu seçimi alacağız. Çünkü mesele, Sayın Erdoğan meselesi değil. Mesele gerçekten sistem meselesi. 82 puan almış oğlun ya da kızın, bu sistem sebebiyle mülakatta elenip komşunun 54 puan almış oğlu veya kızı atanıyorsa burada bir problem var demektir. Kaymakamların, belediye başkanlarının, rektörlerin, belediye başkanlarının, valilerin ve dekanların özel kalemine bir aylığına, bir genç konulup bir ay sonra Türkiye’nin en prestijli makamlarına bu gençler atanıyorsa bu sistemde sorun var demektir. Gencecik çocuklar, parasını tahmin edemeyeceğimiz büyüklükte, pahalılıkta arabalara biniyor, buna karşılık seninkiler, senin çocukların iş bulamadan açlık sınırında yaşıyorsa bu sistemde bir problem var demektir."

aksener3.jpg“KILIÇDAROĞLU’NUN KUL HAKKINA EL UZATMAYACAĞINA KEFİLİM”

“Onun için, bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu’na hep birlikte bir oyumuzu vereceğiz ve bu sistemi değiştireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Cenabıhak iftiralardan korusun. Harama el uzatmaktan, kul hakkından korusun. Şimdi ben eminim ve kefilim Sayın Kılıçdaroğlu’nun kul hakkına el uzatmayacağına. Haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ hem PKK hem Hizbullah gibi örgütlerine ‘terör örgütü’ diyoruz ve onlarla masaya oturmayacağından eminim. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin rahat nefes alması için bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu’na vermenizi sizden rica ediyorum. Aksi takdirde iftiralara, ayrımcılığa, şeffaflığın olmadığı kayırmacılığa, hırsızlığa, çalmaya, çaldırmaya devam edilir. Dolayısıyla da eziyeti çeken biz oluruz, siz olursunuz.” (ANKA)

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